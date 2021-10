Scherma | Stefano Cerioni | “Non siamo più il Dream Team | dobbiamo cambiare mentalità e organizzazione”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Le Olimpiadi di Tokyo hanno fatto suonare l’allarme ed è il momento di. Laitaliana, da sempre miniera di medaglie e di ori ai Giochi, non ha ottenuto il metallo pregiato in Giappone e questo ha portato a un cambio di rotta in un contesto ambientale instabile e dalle mille frizioni. Poco meno di un mese fa sono stati nominati i tre nuovi Commissari Tecnici:(fioretto), Luigi Tarantino (sciabola) e Dario Chiadò (spada). A fare rumore, inevitabilmente, è stato il ritorno diin azzurro dopo le sue esperienze lontano dall’Italia. Il tecnico jesino era conteso con la Francia in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, ma alla fine la Federazione italiana è riuscita a trovare gli argomenti giusti per riportare a casa il tecnico. Classe ’64, oro olimpico nel fioretto ...

Advertising

OA_Sport : #Scherma Stefano Cerioni detta le linee guida da seguire per tornare grandi: dimenticare di essere il Dream Team e… -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Stefano

A supporto degli azzurri della spada, in Toscana, anche i preparatori atletici Andrea Vivian e Marco Giangiuliani, il medico Chiara Lodoli, i fisioterapisti Maurizio Iaschi,Vandini e ...... Roberto Micheli è giunto 10° con 1471, eFrezza si è classificato 11° a quota 1467. Un ... 20 per l'equitazione, 15 per la, 10 per il nuoto e 15 per il laser run , con tre intervalli da ...Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici più rilevanti della settimana: Martedì 12 ottobre . Milano Al via la due giorni di Smau edizione 2021. Presso Mi.Co, Fie ...Riascolta Cerioni:"Mi voleva anche la Francia, ma ha prevalso l'amore per l'Italia e la scherma azzurra" di Olympia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sol ...