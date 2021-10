Scherma, Cerioni avverte: “Non siamo più il Dream Team, ma c’è ancora possibilità di trovare campioni” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di Scherma, Stefano Cerioni, nel corso di un’intervista rilasciata al Giorno, Resto del Carlino e La Nazione, ha parlato del suo ritorno alla guida del fioretto azzurro nove anni dopo: ”Non siamo più il Dream Team, dobbiamo capirlo e affrontare gli avversari. Senza timore, ma con rispetto: loro non hanno più paura di noi, ci affrontano in modo diverso, prima avevamo un vantaggio mentale. Ma le nuove generazioni non devono essere paragonate al Dream Team, solo dare tutto quello che hanno. La possibilità di trovare campioni c’è ancora. Riprendiamo da dove avevamo lasciato, anche se sono passati parecchi anni e le cose sono molto cambiate. Non sarà un ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di, Stefano, nel corso di un’intervista rilasciata al Giorno, Resto del Carlino e La Nazione, ha parlato del suo ritorno alla guida del fioretto azzurro nove anni dopo: ”Nonpiù il, dobbiamo capirlo e affrontare gli avversari. Senza timore, ma con rispetto: loro non hanno più paura di noi, ci affrontano in modo diverso, prima avevamo un vantaggio mentale. Ma le nuove generazioni non devono essere paragonate al, solo dare tutto quello che hanno. Ladic’è. Riprendiamo da dove avevamo lasciato, anche se sono passati parecchi anni e le cose sono molto cambiate. Non sarà un ...

