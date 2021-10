Sarri rivoluziona Formello | ecco come è cambiato il metodo di lavoro

Leggi su calcionews24

Dal suo arrivo alla Lazio, Maurizio Sarri ha cambiato la quotidianità a Formello. Sulle pagine de Il Corriere dello Sport ne vengono svelate alcune: La formazione non la prova, non dà indizi, confonde le idee. Gli undici si conoscono soltanto poco prima della partenza per lo stadio, nella riunione pre partita. Fino al momento in cui il pullman non parcheggia dentro agli impianti, nessuno deve diffondere notizie. In più è stato abolito il ritiro obbligatorio prima delle partite casalinghe, è facoltativo. E' obbligatoria soltanto la cena. E' accaduto anche prima del derby. A volte prima degli allenamenti, scende in campo per primo, aspetta i ...