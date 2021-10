Sardegna e Sicilia alle urne per il secondo giorno delle Comunali (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Sardegna e Sicilia al voto per le Comunali anche oggi, una settimana dopo le amministrative che si sono tenute nel resto d'Italia sono chiamati alle urne i cittadini delle due regioni autonome. In Sardegna sono coinvolti 98 comuni, su un totale di 377. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e il giorno successivo dalle 7 alle 15. Sono tre i centri con oltre 15 mila residenti. In due potrebbe esserci il turno di ballottaggio il 24 e 25 ottobre: Carbonia (Sud Sardegna), con 26.472 abitanti, e Capoterra (Città metropolitana di Cagliari), con 22.435. L'affluenza di domenica in Sardegna è stata del 45,43%, inferiore ... Leggi su agi (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI -al voto per leanche oggi, una settimana dopo le amministrative che si sono tenute nel resto d'Italia sono chiamatii cittadinidue regioni autonome. Insono coinvolti 98 comuni, su un totale di 377. Lesaranno aperte domenica d23 e ilsuccessivo d15. Sono tre i centri con oltre 15 mila residenti. In due potrebbe esserci il turno di ballottaggio il 24 e 25 ottobre: Carbonia (Sud), con 26.472 abitanti, e Capoterra (Città metropolitana di Cagliari), con 22.435. L'affluenza di domenica inè stata del 45,43%, inferiore ...

