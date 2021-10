Sandro Tovalieri | intervista al centravanti di strada | quando il calcio era vero Dal gol al San Paolo contro Maradona all’invenzione del “trenino”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) C’era una volta il. Certo, c’è ancora, ma indubbiamente è cambiato, o quantomeno sono cambiati i meccanismi che vi ruotano attorno, soprattutto a livello economico e mediatico: adesso il pallone è soprattutto business e i calciatori guadagnano cifre inimmaginabili fino a vent’anni fa. Si diventa famosi prima sui social che sul campo e spesso i giocatori rivestono un ruolo che li fa apparire quasi irreali, più irraggiungibili dai divi americani negli anni d’oro di Hollywood:rli è una fatica – bisogna fare richiesta all’ufficio stampa o all’addetto personale, vedere se l’accettano (e non succede praticamente mai), inoltrare le domande, aspettare le risposte a cui non si ha la possibilità di replicare – mentre una volta li fermavi dopo l’allenamento o la partita ed era fatta. Era tutto più diretto, più, come lo ...

Advertising

CorriereCitta : Sandro Tovalieri, intervista al centravanti di strada: quando il calcio era vero. Dal gol al San Paolo contro Marad… -

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Tovalieri

Il Corriere della Città

In tribuna anche l'ex amaranto. 90 + 5 - Finisce qui. L'Arezzo ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato superando 3 - 1 l'Unipomezia. 90 - Sono cinque i minuti di ..." Avevo due gruppi del 1994 - ha ricordato, il popolare "cobra", all'epoca tecnico dei Giovanissimi della Roma - Per non confondermi schieravo il sabato Matteo e la domenica ...Dopo quattro minuti amaranto già avanti di due reti, poi nella ripresa il gol dei romani e l’1-3 di Muzzi. Primo posto insieme ad altre due ...Questa è la storia dello ZAR, il calciatore venuto dal basso che ha conquistato i cuori di tutti i tifosi biancorossi e non solo. Come al solito se volete godere della formattazi ...