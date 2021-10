San Nicola | Capobianco | “Manca l’esecutivo | aspettiamo che Vernillo concluda le passerelle”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSanManfredi (Bn) – “Attendiamo con impazienza che sino ledel nuovo primo cittadino. Hanno travalicato perfino i confini della laicità, perché hanno fatto il giro della provincia le foto delle sue omelie: è stato un momento di dubbio gusto, non giustificato da nessun motivo di ordine istituzionale, tale infatti non è una vittoria elettorale, né rientrano tra le prerogative dell’amministrazione le visite alle parrocchie: quelle spettano al Vescovo. Questa sbornia elettorale dovrà pur finire: prenda esempio da chi l’ha preceduto. La fascia tricolore va riservata ad alti momenti istituzionali, non è un trofeo da esporre, né un vessillo da agitare come in curva sud. Nelle sue visite, e nei suoi grotteschi tour,non ha trovato ancora il tempo di nominare ...