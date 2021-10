San Marino vs Andorra: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un’ottima opportunità per solo una seconda vittoria nella storia di San Marino si presenta martedì 12 ottobre alla squadra peggior classificata al mondo, con i compagni pesciolini dell’Andorra che fanno visita in una Coppa del Mondo 2022 di qualificazione mortale. Entrambe le squadre hanno già visto infrante ogni fugace speranza di qualificazione dopo le sconfitte per 5-0 di sabato, con i padroni di casa surclassati dalla Polonia mentre l’Andorra è stata superata dall’Inghilterra. Il calcio di inizio di San Marino vs Andorra è previsto alle 20:45 Prepartita San Marino vs Andorra: a che punto sono le due squadre? San Marino Mentre il portiere Elia Benedettini potrebbe essere stato in grado di andarsene a testa alta dopo aver effettuato otto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un’ottima opportunità per solo una seconda vittoria nella storia di Sansi presenta martedì 12 ottobre alla squadra peggior classificata al mondo, con i compagni pesciolini dell’che fanno visita in una Coppa del Mondo 2022 di qualificazione mortale. Entrambe le squadre hanno già visto infrante ogni fugace speranza di qualificazione dopo le sconfitte per 5-0 di sabato, con i padroni di casa surclassati dalla Polonia mentre l’è stata superata dall’Inghilterra. Il calcio di inizio di Sanvsè previsto alle 20:45 Prepartita Sanvs: a che punto sono le due squadre? SanMentre il portiere Elia Benedettini potrebbe essere stato in grado di andarsene a testa alta dopo aver effettuato otto ...

