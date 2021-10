Samsung Galaxy A13, il 5G low cost che cambierà tutto e che tutti vorranno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Samsung prosegue nella direzione di arricchire la sua ottima linea A, dedicata alla fascia bassa e media di mercato. Con A13 i coreani puntano a conquistare il cuore degli utenti non disposti a spendere cifre folli. I primi render non ufficiali di Samsung A13Il punto di partenza di Samsung nella creazione del nuovo A13 è indubbiamente il supporto al 5G. La rete di ultimissima generazione, non più ad appannaggio della line-up top di gamma, giunge così anche ai suoi low cost e medi di gamma. Tra questi come non menzionare la serie A di Samsung, in cui figurano veri e propri campioni come l’A32, l’A52 e l’A72. A questo tris da primi della classe per specifiche ma soprattutto prezzo, si aggiunge un nuovo, interessante modello su cui Samsung punta ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021)prosegue nella direzione di arricchire la sua ottima linea A, dedicata alla fascia bassa e media di mercato. Con A13 i coreani puntano a conquistare il cuore degli utenti non disposti a spendere cifre folli. I primi render non ufficiali diA13Il punto di partenza dinella creazione del nuovo A13 è indubbiamente il supporto al 5G. La rete di ultimissima generazione, non più ad appannaggio della line-up top di gamma, giunge così anche ai suoi lowe medi di gamma. Tra questi come non menzionare la serie A di, in cui figurano veri e propri campioni come l’A32, l’A52 e l’A72. A questo tris da primi della classe per specifiche ma sopratprezzo, si aggiunge un nuovo, interessante modello su cuipunta ...

