Sampdoria, Thorsby anticipa il rientro: la richiesta dei blucerchiati alla Norvegia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Thorsby è squalificato per la prossima gara della Norvegia, quindi la Sampdoria chiede il rientro anticipato Come anticipato dal Secolo XIX, la Sampdoria ha richiesto alla Norvegia di poter anticipare il rientro di Morten Thorsby, così da permettere ai blucerchiati di iniziare a preparare al meglio la partita contro il Cagliari. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULLA Sampdoria Thorsby, infatti, è stato ammonito l’ultima partita con gli scandinavi ed era diffidato, per questo motivo non potrà giocare contro il Montenegro. La sua presenza in Nazionale ormai non può portare benefici dal punto di vista tecnico e quindi i ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021)è squalificato per la prossima gara della, quindi lachiede ilto Cometo dal Secolo XIX, laha richiestodi poterre ildi Morten, così da permettere aidi iniziare a preparare al meglio la partita contro il Cagliari. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULLA, infatti, è stato ammonito l’ultima partita con gli scandinavi ed era diffidato, per questo motivo non potrà giocare contro il Montenegro. La sua presenza in Nazionale ormai non può portare benefici dal punto di vista tecnico e quindi i ...

