Salvini: in piazza contro tutti i violenti, ma lunedì… Forza Italia al Pd: la vostra mozione è ambigua (Di lunedì 11 ottobre 2021) Forza Italia non sosterrà la mozione del Pd per lo scioglimento di Forza Nuova. E rilancia con la proposta di una mozione contro tutti i totalitarismi. “I fatti di sabato scorso, le aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine, l’assalto alla sede della Cgil, sono stati condannati in modo netto da tutte le forze politiche. Non ci possono essere ambiguità contro la violenza e contro chi usa una manifestazione di piazza per secondi fini. Al tempo stesso, però, le vicende degli ultimi giorni non vanno strumentalizzate politicamente”. Lo affermano in una nota congiunta i capigruppo di Forza Italia di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Roberto Occhiuto. “Proprio in questi momenti – ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021)non sosterrà ladel Pd per lo scioglimento diNuova. E rilancia con la proposta di unai totalitarismi. “I fatti di sabato scorso, le aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine, l’assalto alla sede della Cgil, sono stati condannati in modo netto da tutte le forze politiche. Non ci possono essere ambiguitàla violenza echi usa una manifestazione diper secondi fini. Al tempo stesso, però, le vicende degli ultimi giorni non vanno strumentalizzate politicamente”. Lo affermano in una nota congiunta i capigruppo didi Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Roberto Occhiuto. “Proprio in questi momenti – ...

borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - borghi_claudio : Salvini: 'assurdo mettere sullo stesso piano le decine di migliaia di cittadini che pacificamente hanno manifestato… - ricatti88 : RT @borghi_claudio: Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe applaudit… - g_zerbato : RT @borghi_claudio: Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe applaudit… -