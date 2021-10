Salvini: "Condanno tutti gli estremisti, sono antifascista" (Di lunedì 11 ottobre 2021) "A Roma sono stati arrestati violenti di destra, a Milano sono stati arrestati elementi di sinistra, sono tutti criminali e violenti. sono antifascista, anticomunista e anti - estremista. Noi saremo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) "A Romastati arrestati violenti di destra, a Milanostati arrestati elementi di sinistra,criminali e violenti., anticomunista e anti - estremista. Noi saremo ...

Advertising

GramsciAG : RT @tdrclaudio: Salvini non ha detto condanno i fascisti per i fatti di Roma “ma tutti gli estremismi.” Anche per lui i fascisti non esist… - SimoneCosimi : RT @GiovaQuez: Salvini: 'A Roma sono stati arrestati violenti di destra, a Milano sono stati arrestati elementi di sinistra, sono tutti cri… - antoniolui : RT @GiovaQuez: Salvini: 'A Roma sono stati arrestati violenti di destra, a Milano sono stati arrestati elementi di sinistra, sono tutti cri… - DiegoNatoli2 : RT @tdrclaudio: Salvini non ha detto condanno i fascisti per i fatti di Roma “ma tutti gli estremismi.” Anche per lui i fascisti non esist… - CiccioniSe : RT @tdrclaudio: Salvini non ha detto condanno i fascisti per i fatti di Roma “ma tutti gli estremismi.” Anche per lui i fascisti non esist… -