Salvini: 'Antifascisti in piazza sabato? È giorno prima del voto, è fuorilegge' (Di lunedì 11 ottobre 2021) 'Una manifestazione di partito il sabato prima del voto è al di fuori della legge', così il leader della Lega Matteo Salvini commenta la mobilitazione antifascista indetta dopo gli attacchi alla Cgil ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) 'Una manifestazione di partito ildelè al di fuori della legge', così il leader della Lega Matteocommenta la mobilitazione antifascista indetta dopo gli attacchi alla Cgil ...

Advertising

SimoneSalazzari : Salvini e la Lega (come d'altronde Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia) non si riconoscono nei valori antifascisti d… - infoitinterno : Salvini: “Antifascisti in piazza sabato? E’ giorno prima del voto, è fuorilegge” - infoitinterno : Salvini: «Antifascisti in piazza sabato? È giorno prima del voto, è fuorilegge» - SimoneSalazzari : RT @SimoneSalazzari: @Adnkronos Sorpresi? La Lega Salvini non condivide i valori antifascisti della Costituzione italiana. Normale che no… - Milo_Meelow : Riassumendo: continuate a chiedere ai fascisti di dichiararsi antifascisti mentre Meloni dice che vuole il girato n… -