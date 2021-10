Salernitana, tutti aspettano il vero Simy: lo scorso anno era già a quota tre (Di lunedì 11 ottobre 2021) In casa Salernitana l’obiettivo è migliorare la fase offensiva: i Granata dispongono di un buon reparto d’attacco (impreziosito e potenziato dall’arrivo di Ribéry), che però non è riuscito ancora ad esprimersi al meglio delle sue possibilità. Sabato contro lo Spezia ci sono quattro giocatori per due maglie da titolare: Simy, Djuric, Bonazzoli e Gondo, con buone possibilità di veder riproposto il tandem formato dall’italiano e dal bosniaco, quest’ultimo decisivo contro il Genoa. Fin qui gli attaccanti hanno totalizzato tre gol: Bonazzoli su rigore, poi Gondo e infine Djuric. Nella classifica dei più utilizzati, Bonazzoli è primo per minutaggio, seguito da Djuric, Simy e Gondo, arrivato fuori dalla finestra di calciomercato estivo. I mancati gol di Simy soprattutto sono la grande ‘delusione’ dell’avvio ... Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) In casal’obiettivo è migliorare la fase offensiva: i Granata dispongono di un buon reparto d’attacco (impreziosito e potenziato dall’arrivo di Ribéry), che però non è riuscito ancora ad esprimersi al meglio delle sue possibilità. Sabato contro lo Spezia ci sono quattro giocatori per due maglie da titolare:, Djuric, Bonazzoli e Gondo, con buone possibilità di veder riproposto il tandem formato dall’italiano e dal bosniaco, quest’ultimo decisivo contro il Genoa. Fin qui gli attaccanti htotalizzato tre gol: Bonazzoli su rigore, poi Gondo e infine Djuric. Nella classifica dei più utilizzati, Bonazzoli è primo per minutaggio, seguito da Djuric,e Gondo, arrivato fuori dalla finestra di calciomercato estivo. I mancati gol disoprattutto sono la grande ‘delusione’ dell’avvio ...

Advertising

FedericoRosa192 : @__aemme__ @Teoone1000 E pure ai tifosi dell'Inter, della Salernitana e dell'Italia che oggi sono tutti defunti cau… - ZulloManuel : @marco_rogerio_ @alei1004 Io non capisco come uno dopo aver visto Juve Chelsea si possa alzare dal divano e dire “m… - zmxjanax : @faithxfuture beat a te da me so tutti ciucci,pensa che abbiamo chiesto a quello@della salernitana - 1982wolverine : @La_manina__ Triste ma è così! I vivaisti col 2% possono continuare a rompere il c***o a tutti, i grillini col 2% n… - tvoggi : CASTORI ASPETTA VESELI E RUGGERI La Salernitana sta cambiando pelle dal punto di vista tattico e la trasformazione… -