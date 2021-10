Salernitana, nuovo infortunio per Ribery. Il comunicato (Di lunedì 11 ottobre 2021) Altro stop per Franck Ribery che nella seduta odierna con la Salernitana ha rimediato un nuovo infortunio. Sulle sue condizioni e degli altri giocatori in infermeria ha aggiornato il club campano: “Nel corso dell’allenamento odierno Franck Ribery ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, Luka Bogdan ha riportato un risentimento muscolare al gemello esterno della gamba destra e Cedric Gondo un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore”. FOTO: Twitter Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Altro stop per Franckche nella seduta odierna con laha rimediato un. Sulle sue condizioni e degli altri giocatori in infermeria ha aggiornato il club campano: “Nel corso dell’allenamento odierno Franckha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, Luka Bogdan ha riportato un risentimento muscolare al gemello esterno della gamba destra e Cedric Gondo un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

