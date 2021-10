Salernitana | guai per Castori | si ferma Ribery

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Laha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy e dalla seduta non sono arrivate buone notizie per Fabrizio. L’asso francese Franckinfatti ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra nel corso della sessione. Non è andata meglio a Luka Bogdan e Cedric Gondo, entrambi vittime di risentimenti muscolari (il primo al gemello esterno della gamba destra e il secondo all’adduttore sinistro). Le condizioni dei tre saranno valutate nelle prossime 48 ore. Ruggeri si è allenato a parte, mentre Capezzi e L. Coulibaly si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Domani alle ore 15 i granata torneranno in campo presso il centro sportivo di allenamento per una seduta pomeridiana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.