Salernitana | Castori gioisce | fino a cinque giocatori recuperati per sabato

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Fabriziopuò tirare un sospiro di sollievo grazie alle risposte degli infortunati: per lo Spezia Mamadou Coulibaly ci sarà, Gyomber pure, e a sinistra potrebbe tornare Jaroszynski. Il difensore slovacco si era bloccato per un affaticamento muscolare venerdì in allenamento: l’esperienza lo ha saggiamente portato a fermarsi precauzionalmente dopo i primi fastidi e questo ha sicuramente giovato. Stesso discorso per il centrocampista senegalese, toccato duro alla caviglia destra nell’ultimo scontro col Genoa. Una settimana di riposo con cure e terapie sembrano aver sortito gli effetti sperati, anche perché il problema si è di fatto rivelato meno grave delle ipotesi iniziali. Tra i calciatori dellapienamentec’è anche Ramzi Aya, tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’infortunio al polpaccio prima del match di ...