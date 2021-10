Sacchi: “Donnarumma ha tradito: i fischi sono meritati” | VIDEO (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e dei fischi ricevuti dai tifosi durante Italia-Spagna 1-2 di Nations-League Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arrigo, ex allenatore del Milan, ha parlato di Gianluigie deiricevuti dai tifosi durante Italia-Spagna 1-2 di Nations-League

Advertising

RaiSport : ?? #Sacchi: 'I fischi a #Donnarumma? I tradimenti vengono ripagati' 'A volte le persone se li vanno a cercare. Non… - milanelloman : RT @MilanNewsit: Sacchi sui fischi a Donnarumma: 'Ha tradito, non meravigliamoci' - pescheriadaelio : RT @MilanNewsit: Sacchi sui fischi a Donnarumma: 'Ha tradito, non meravigliamoci' - Alemilanista86 : RT @MilanNewsit: Sacchi sui fischi a Donnarumma: 'Ha tradito, non meravigliamoci' - tomasonidiego : RT @MilanNewsit: Sacchi sui fischi a Donnarumma: 'Ha tradito, non meravigliamoci' -