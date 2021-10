Sacchi al Subbuteo: “Vi spiego i movimenti del mio Milan” | VIDEO (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arrigo Sacchi, al 'Festival dello Sport' di Trento, ha fatto vedere come giocava il suo Milan negli anni Ottanta e Novanta ... al Subbuteo! Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 ottobre 2021) Arrigo, al 'Festival dello Sport' di Trento, ha fatto vedere come giocava il suonegli anni Ottanta e Novanta ... al

Advertising

PianetaMilan : #Sacchi al #Subbuteo: 'Vi spiego i movimenti del mio @acmilan' | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan - YBah96 : RT @75_franz6: Sacchi che spiega la tattica col subbuteo: Si, partivamo in campo con il 4-4-2 ma non giocavamo mai così. I cultori del modu… - 75_franz6 : Sacchi che spiega la tattica col subbuteo: Si, partivamo in campo con il 4-4-2 ma non giocavamo mai così. I cultori… - zazoomblog : Sacchi lezione di tattica col subbuteo: Vi spiego i movimenti del mio Milan - #Sacchi #lezione #tattica #subbuteo: - Antinovax : -