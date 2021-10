Rummenigge | “Escludere dalla Champions chi non rispetta fair-play finanziario”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Nuovo attacco di Karl Heinztorna ad attaccare tutti i club che nonno il. “Se un club viola le regole ma deve sapere esattamente cosa aspettarsi, compresa l’espulsioneLeague” ha detto la leggenda tedesca in un’intervista a Welt am Sonntag. “Abbiamo bisogno di un3.0 che sia applicato in modo rigoroso e coerente e che includa un elenco specifico di sanzioni” ha aggiunto in conclusione Karl Heinz. SportFace.

