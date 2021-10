Rummenigge duro | «Fuori dalla Champions chi viola il Fair Play Finanziario»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Karl Heinz, ex CEO del Bayern Monaco, ha proposto di escluderei club che non rispettano il FPF Karl-Heinzè tornato a parlare die delle necessarie revisioni dei regolamenti da parte della UEFA, portando a esempio casi come quelli del Manchester City e del Paris Saint-Germain, che nella storia hanno evitato pesanti sanzioni. Le parole dell’ex CEO del Bayern Monaco a Welt am Sonntag. «Se un cluble regole, non deve poter agire in una zona grigia, ma deve sapere esattamente cosa aspettarsi, compresa l’espulsioneLeague. Abbiamo bisogno di un3.0 che sia applicato in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rummenigge duro

Calcio News 24

Karl Heinz, ex CEO del Bayern Monaco, ha proposto di escludere dalla Champions i club che non rispettano il FPF Karl - Heinzè tornato a parlare di Fair Play Finanziario e delle necessarie revisioni dei regolamenti da parte della UEFA, portando a esempio casi come quelli del Manchester City e del Paris Saint - ...Karl Heinz, ex CEO del Bayern Monaco, ha proposto di escludere dalla Champions i club che non rispettano il FPF Karl - Heinzè tornato a parlare di Fair Play Finanziario e delle necessarie revisioni dei regolamenti da parte della UEFA, portando a esempio casi come quelli del Manchester City e del Paris Saint - ...Karl Heinz Rummenigge, ex CEO del Bayern Monaco, ha proposto di escludere dalla Champions i club che non rispettano il FPF Karl-Heinz Rummenigge è tornato a parlare di Fair Play Finanziario e delle ne ...