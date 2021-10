(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Un ritorno a tassi di crescita e a un vero rimbalzo molto forte di settori comee attività d’intrattenimento nel secondoestre 2021 ha fatto riprendere al settore dei servizi il proprio ruolo di guida dell’economia”. Lo ha detto Emilio, direttore dell’del terziarioe senior advisor Oxford Economics, intervenendo all’evento on line ‘Tra Covid, rimbalzo e Pnrr quale sviluppo per l’economia italiana?’, e presentando i dati del rapportoestrale dell’del terziario direalizzato da Oxford Economics Secondo“di fronte a una previsione di crescita del 6% nel 2021 e per il 2022 superiore al 4%, con le campagne vaccinali che stanno avendo un effetto ...

TV7Benevento : Rossi (Osservatorio Manageritalia): 'In 2° trim. boom ristorazione e intrattenimento'... -

Lo ha detto Emilio, direttore dell'del terziario Manageritalia e senior advisor Oxford Economics, intervenendo all'evento on line 'Tra Covid, rimbalzo e Pnrr quale sviluppo per l'...Emilio, direttore dell'del terziario Manageritalia e senior advisor Oxford Economics, sottolinea che "diventa cruciale riformare il processo autorizzativo e burocratico, alla luce ...Secondo il report trimestrale dell’Osservatorio del Terziario di Manageritalia,. le risorse allocate non arrivano al 50% del totale, nonostante il settore rappresenti il 75% del pil ...Per i comparti più in difficoltà del terziario la ripresa completa arriverà solo nel 2024. Ma le risorse del Pnrr allocate, direttamente e indirettamente, per il settore non arrivano al 50% del totale ...