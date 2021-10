Romania | Dacian Ciolos nominato nuovo premier

(Di lunedì 11 ottobre 2021), presidente del partito Usr - Plus ed europarlamentare, è ilprimo ministro della, in sostituzione di Florin Citu, il cui governo è stato sfiduciato nei giorni scorsi. A ...

ANSA Nuova Europa

Dacian Ciolos, presidente del partito Usr-Plus ed europarlamentare, è il nuovo primo ministro della Romania, in sostituzione di Florin Citu, il cui governo è stato sfiduciato nei giorni scorsi. A nomi ...