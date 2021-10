Roma, sempre più vicino l’arrivo del nuovo mediano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il profilo di Denis Zakaria ha convinto tutti ed in particolare maniera Jose Mourinho di essere l’uomo giusto per rafforzare la mediana giallorossa a gennaio. La situazione contrattuale favorevole con una scadenza imminente facilita una trattativa che potrebbe avere il suo sprint a Gennaio. I dialoghi con il Borussia Moenchengladbach hanno preso il largo e la volontà collettiva è proprio quella di arrivare a destinazione. Con un nuovo acquisto per la Roma, e con una contropartita economica per i tedeschi che altrimenti potrebbero perdere a zero euro il loro gioiello. LEGGI ANCHE: Roma, occasione di mercato dalla Bundesliga! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il profilo di Denis Zakaria ha convinto tutti ed in particolare maniera Jose Mourinho di essere l’uomo giusto per rafforzare la mediana giallorossa a gennaio. La situazione contrattuale favorevole con una scadenza imminente facilita una trattativa che potrebbe avere il suo sprint a Gennaio. I dialoghi con il Borussia Moenchengladbach hanno preso il largo e la volontà collettiva è proprio quella di arrivare a destinazione. Con unacquisto per la, e con una contropartita economica per i tedeschi che altrimenti potrebbero perdere a zero euro il loro gioiello. LEGGI ANCHE:, occasione di mercato dalla Bundesliga! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Roma sempre Trasporti: giornata di sciopero nazionale, disagi in alcune città A Roma traffico in tilt e astensione a singhiozzo. Ferme alcune linee della metropolitana, con ... l'azienda Atm ha fatto sapere che il trasporto è regolare, il metro e i bus viaggiano come sempre, ma ...

Marco Masini, Gemelli Diversi, Uccio De Santis. Parte il Lux Esco tour 2021 di Telesiculissimi ...Roma in Biancavilla, inizio diretta tivù ore 21:15) e sabato 16 ottobre Uccio De Santis con la sua l'irresistibile comicità (piazza Dumo in Centuripe, inizio diretta tivù ore 21:15). Come sempre a ...

Roma, stadio necessario. Ma quando? Corriere dello Sport L’assalto alla sede della CGIL è stato la Capitol Hill italiana Questo fine settimana a Roma si è tenuta una grande manifestazione – autorizzata ... Dato che la storia si ripete sempre come farsa, le manifestazioni di fine settimana sono state un po’ una versione ...

Sciopero mezzi Roma oggi lunedì 11 ottobre: orari e fasce garantite Sciopero mezzi a Roma: lunedì 11 ottobre i lavoratori di Atac e Cotral incroceranno le braccia mettendo a rischio metro, bus e tram per 24 ore. Ecco gli orari e le fasce garantite.

