Roma, recuperato Zaniolo. Il report odierno (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Roma ha ritrovato in gruppo nella seduta odierna Zaniolo che ha saltato gli impegni con la Nazionale a causa di un problema al flessore. Dunque buone notizie per Mourinho che da domani riavrà a disposizione anche i nazionali Pellegrini e Cristante, oltre al francese Veretout fresco vincitore della Nations League. Si allena ancora a parte invece Smalling. FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Laha ritrovato in gruppo nella seduta odiernache ha saltato gli impegni con la Nazionale a causa di un problema al flessore. Dunque buone notizie per Mourinho che da domani riavrà a disposizione anche i nazionali Pellegrini e Cristante, oltre al francese Veretout fresco vincitore della Nations League. Si allena ancora a parte invece Smalling. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

