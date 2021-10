Roma, Raggi dopo l’incontro con Gualtieri: “Scorretto influenzare voto. Alleanza Pd-M5s? Farò opposizione coerente, onesta, trasparente” (Di lunedì 11 ottobre 2021) È durato due ore l’incontro tra Virginia Raggi e Roberto Gualtieri in Campidoglio. Molto di più di quello tra la sindaca uscente ed il candidato del centrodestra Enrico Michetti. “È stato un incontro approfondito sui temi”, dice Gualtieri a termine dell’incontro. Dal canto suo Virginia Raggi ribadisce: “Non darò indicazioni di voto al ballottaggio. La mia è una posizione corretta perché tende a non influenzare alcuno, perché io non ho pacchetti di voti e quindi chi tenta d’influenzare, secondo me lo fa sulla base di un dato che non esiste. Le persone devono essere libere di scegliere sempre e comunque”. dopo aver condannato gli scontri avvenuti nella Capitale lo scorso sabato, affermando che “Roma è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) È durato due oretra Virginiae Robertoin Campidoglio. Molto di più di quello tra la sindaca uscente ed il candidato del centrodestra Enrico Michetti. “È stato un incontro approfondito sui temi”, dicea termine del. Dal canto suo Virginiaribadisce: “Non darò indicazioni dial ballottaggio. La mia è una posizione corretta perché tende a nonalcuno, perché io non ho pacchetti di voti e quindi chi tenta d’, secondo me lo fa sulla base di un dato che non esiste. Le persone devono essere libere di scegliere sempre e comunque”.aver condannato gli scontri avvenuti nella Capitale lo scorso sabato, affermando che “è ...

