Roma, in 200 al concerto senza mascherina: chiusa associazione culturale a San Lorenzo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ancora senza regole nella Capitale. Stavolta il maxi assembramento scoperto dai carabinieri era all'interno di un'associazione culturale in largo Passamonti a San Lorenzo . Circa 200 le persone ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ancoraregole nella Capitale. Stavolta il maxi assembramento scoperto dai carabinieri era all'interno di un'in largo Passamonti a San. Circa 200 le persone ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, maxi assembramento ad un concerto: 200 persone senza mascherina - cocchi2a : RT @tranellio: È il bilancio di fine mandato, un documento di 200 e passa pagine UFFICIALE, ergo che non può contenere manfrine politiche e… - tranellio : È il bilancio di fine mandato, un documento di 200 e passa pagine UFFICIALE, ergo che non può contenere manfrine po… - meriam_k7 : 'Non possiamo riscrivere 200 anni di medicina!' [...] 'Stiamo esponendo milioni di persone ad una proteina tossica'… - tutto_salute___ : RT @Qui_se_ride___: Ultime notizie LANDINI fa la guerra ai fascisti in Piazza a #Roma ma quando i lavoratori non vaccinati gli chiedono di… -