Roma, il "mix letale" per il traffico: sciopero, maltempo e manifestazioni, città in tilt (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un lunedì nero per la Capitale è quello che i Romani stanno affrontando oggi, lunedì 11 ottobre 2021. In città, infatti, oltre lo sciopero dei trasporti (che ha incrementato il traffico) si aggiungono quattro manifestazioni, un incidente sul GRA e a contornare il tutto: la pioggia. Leggi anche: sciopero lunedì 11 ottobre 2021, a rischio metro, bus, treni, aerei e scuola: orari e fasce garantite Incidente sul GRA: code sulla carreggiata esterna Ostiense/Ardeatina Attualmente, sul Grande Raccordo Anulare – tra Ostiense ad Ardeatina – il traffico è paralizzato sulla carreggiata esterna. Un brutto incidente avvenuto alle 11:50 circa sulla Colombo ha compromesso la viabilità e ora la carreggiata esterna ne sta risentendo. Anche tra la Cassia e la Salaria il GRA risente ...

