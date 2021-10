Roma come Capitol Hill: il piano dei “no Green Pass” per colpire Palazzo Chigi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quanto accaduto sabato pomeriggio a Roma non è stato frutto della casualità. Tutto era programmato, nei minimi dettagli: prima la “finzione” di un sit-in fermo in piazza del Popolo, poi la transumanza per le vie circostanti. Gli obiettivi erano due: il primo (quello colpito) la sede Capitolina della CGIL; il secondo, invece, era Palazzo Chigi, la sede del governo. L’itinerario variabile, per tentare di arginare il cordone delle forze dell’ordine, veniva “comandato” attraverso una chat di gruppo su Whatsapp messa in piedi dagli organizzatori no Green Pass. I No Green Pass volevano colpire Palazzo Chigi come riporta il quotidiano La Repubblica, il piano ricalca in pieno ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quanto accaduto sabato pomeriggio anon è stato frutto della casualità. Tutto era programmato, nei minimi dettagli: prima la “finzione” di un sit-in fermo in piazza del Popolo, poi la transumanza per le vie circostanti. Gli obiettivi erano due: il primo (quello colpito) la sedeina della CGIL; il secondo, invece, era, la sede del governo. L’itinerario variabile, per tentare di arginare il cordone delle forze dell’ordine, veniva “comandato” attraverso una chat di gruppo su Whatsapp messa in piedi dagli organizzatori no. I Novolevanoriporta il quotidiano La Repubblica, ilricalca in pieno ...

