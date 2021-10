Roma | buone notizie | Zaniolo in gruppo punta la Juve

Advertising

Corriere dello Sport

- Zaniolo sarà disponibile contro la Juventus. Il talento giallorosso si era fermato nei minuti finali del match contro l'Empoli e non aveva risposto presente alla chiamata in extremis del ct ...notizie per laalla ripresa degli allenamenti. Nicolò Zaniolo si è allenato in gruppo questo pomeriggio e sarà regolarmente a disposizione per il match di domenica con la Juventus . ...In una nota stampa pervenuta alla nostra redazione il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione” di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi, prende posizioni in vista del tur ...Il talento giallorosso dopo una settimana di individuale ha recuperato dai problemi muscolari e sarà disponibile per la gara contro i bianconeri ...