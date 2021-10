Rinnovo Dybala | firma sempre più vicina Ecco le cifre

Leggi su calcionews24

è pronto are ildel contratto con la Juve fino al 2026.e dettagli del prolungamentoè pronto a dire nuovamente sì alla Juve. La lunga telenovela per ildi contratto della Joya in bianconero èpiùalla conclusione positiva. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti,dovrebbere il prolungamento fino al 2026 entro la fine del mese di ottobre. L'argentino della Juve in maglia 10 guadagnerà 10 milioni di euro, inclusi i bonus.