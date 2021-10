Ricordate chi era il compagno di Simona Ventura? I motivi della rottura (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ricordate chi era il compagno di Simona Ventura? Quali sono stati i motivi della rottura. Simona Ventura è una conduttrice televisiva molto amata ed apprezzata. Le sue prime apparizioni in televisione risalgono alla metà degli anni ottanta, come concorrente di alcuni famosi quiz e giochi televisivi. Ha esordito ufficialmente nel 1988 come valletta nel quiz di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 11 ottobre 2021)chi era ildi? Quali sono stati iè una conduttrice televisiva molto amata ed apprezzata. Le sue prime apparizioni in televisione risalgono alla metà degli anni ottanta, come concorrente di alcuni famosi quiz e giochi televisivi. Ha esordito ufficialmente nel 1988 come valletta nel quiz di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

anto219 : RT @cicciogia: Ricordate: chi manifesta insieme ai fascisti è fascista, chi candida i #fascisti nel proprio partito è fascista, chi non pre… - Beatrix_aka_BM : RT @ConteZero76: Ma ve li ricordate i forconi ? Hanno bloccato mezz'Italia per giorni. E poi si sono sciolti (liquefatti) e di loro sono ri… - enghurrd : RT @cicciogia: Ricordate: chi manifesta insieme ai fascisti è fascista, chi candida i #fascisti nel proprio partito è fascista, chi non pre… - ienablinski : RT @cicciogia: Ricordate: chi manifesta insieme ai fascisti è fascista, chi candida i #fascisti nel proprio partito è fascista, chi non pre… - RFHomer : @fanpage @fcancellato Uno é razzista/classista anche verso i terroni(come tutti i legaiolo ricordate.. ) e chi ha p… -