Riciclaggio per clan Casalesi, blitz della Finanza: 63 misure cautelari (Di lunedì 11 ottobre 2021) Maxi-blitz contro il clan camorristico dei Casalesi. Dalle prime ore di questa mattina, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in collaborazione con i comandi provinciali della guardia di Finanza di Napoli, Caserta e Salerno, su delega della procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Dda, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure coercitive nei confronti di 63 persone, di cui 48 tratte in arresto, domiciliate nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. Tutte sono gravemente indiziate, a vario titolo, per il reato di associazione a delinquere finalizzata al Riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi I dettagli dell’operazione verranno illustrati ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Maxi-contro ilcamorristico dei. Dalle prime ore di questa mattina, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in collaborazione con i comandi provincialiguardia didi Napoli, Caserta e Salerno, su delegaprocuraRepubblica presso il Tribunale di Napoli – Dda, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione dicoercitive nei confronti di 63 persone, di cui 48 tratte in arresto, domiciliate nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. Tutte sono gravemente indiziate, a vario titolo, per il reato di associazione a delinquere finalizzata ala vantaggio deldeiI dettagli dell’operazione verranno illustrati ...

