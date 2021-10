Riaperture | cinema | teatri e discoteche da oggi con le nuove regole

(Di lunedì 11 ottobre 2021) in zona bianca e con green pass valido Si avvia alla normalità parte del comparto dello spettacolo. Daentrano in vigore leper la fruizione di. Con l’ultimo Dpcm sono state aumentate le capienze., sale concerto etornano a riempirsi, ma restano sempre in vigore il possesso del green pass e l’uso della mascherina e delle norme di prevenzione. Per le sale da ballo la capienza è al 50% al chiuso e al 75% all’aperto. Lesono valide solo in zona bianca, ma attualmente lo è tutta l’Italia. Nei Musei è eliminata la distanza interpersonale, nei, concerti la capienza consentita è del 100% ...

E già domani arriva la prima svolta con l'entrata in vigore del decreto sulleal 100% ... Il decreto approvato giovedì scorso prevede che musei,e teatri possano essere occupati al 100%...Spettacoli e Cultura - Teatri,, concerti. in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica ...Da oggi entrano in vigore le nuove regole anti Covid, meno restrittive, che il Consiglio dei ministri ha varato dopo aver riconvocato le Regioni per fissare nuove capienze, più alte di ...E già domani arriva la prima svolta con l’entrata in vigore del decreto sulle riaperture al 100% della capienza dei ... Il decreto approvato giovedì scorso prevede che musei, cinema e teatri possano ...