Riapertura stadi | ecco le sanzioni in caso di violazioni delle nuove capienze

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Da oggi è entrato in vigore l'aggiornamento riguardante la capienza die palazzetti . Per gli impianti all'aperto è ammesso il 75% del pubblico, mentre per quelli al chiuso il 60%. "In merito ...

Da oggi è entrato in vigore l'aggiornamento riguardante la capienza die palazzetti . Per gli impianti all'aperto è ammesso il 75% del pubblico, mentre per quelli al chiuso il 60%. "In merito alle capienze, il decreto dispone che, in zona bianca, la capienza ...Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: le dichiarazioni sulladegliAndrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Le dichiarazioni sulladegli. "Spero che già questo mese si possa arrivare ...Il Green pass è stato reso obbligatorio per tutti i lavoratori, con il nuovo Decreto però si è dato il via alle riaperture: cosa si può fare?Chi non rispetta il 60% negli impianti al chiuso e il 75% in quelli all'aperto, andrà in contro a una chiusura fino a 10 giorni ...