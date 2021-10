Revenge porn, pop star nigeriana non cede al ricatto (Di lunedì 11 ottobre 2021) La pop star nigeriana Tiwa Savage è stata vittima di Revenge porn. Un video contenente scene di sesso con il suo compagno è stato pubblicato per errore da quest’ultimo. Per la cantante il contenuto del filmato è “una cosa naturale” e non cederà al ricatto. Revenge porn, Tiwa Savage vittima di uno stalker La pop star quarantunenne Tiwa Savage ha confessato alla BBC di essere vittima di stalking da parte di uno sconosciuto. Il ragazzo della cantante, molto famosa in Nigeria e non solo, ha postato per errore su Snapchat un loro video intimo. Una volta essersi reso conto dell’errore ha cancellato il video, ma pochi secondi online sono bastati a un uomo per scaricarlo e ricattare Tiwa in cambio di denaro. A proposito del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) La popTiwa Savage è stata vittima di. Un video contenente scene di sesso con il suo compagno è stato pubblicato per errore da quest’ultimo. Per la cantante il contenuto del filmato è “una cosa naturale” e nonrà al, Tiwa Savage vittima di uno stalker La popquarantunenne Tiwa Savage ha confessato alla BBC di essere vittima di stalking da parte di uno sconosciuto. Il ragazzo della cantante, molto famosa in Nigeria e non solo, ha postato per errore su Snapchat un loro video intimo. Una volta essersi reso conto dell’errore ha cancellato il video, ma pochi secondi online sono bastati a un uomo per scaricarlo e ricattare Tiwa in cambio di denaro. A proposito del ...

