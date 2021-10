Renzi promuove Matera: “Ha tanto futuro davanti” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Matera – “Camminando per le strade di Matera, un magnifico buongiorno. Sono orgoglioso dell’operazione Capitale europea della cultura ma penso che questa città sia soprattutto piena di futuro. Davvero, Matera ha tanto futuro davanti”. Lo afferma oggi, sulla sua pagina Facebook, il leader di Italia Viva ed ex presidente del consiglio Matteo Renzi (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 ottobre 2021)– “Camminando per le strade di, un magnifico buongiorno. Sono orgoglioso dell’operazione Capitale europea della cultura ma penso che questa città sia soprattutto piena di. Davvero,ha”. Lo afferma oggi, sulla sua pagina Facebook, il leader di Italia Viva ed ex presidente del consiglio Matteo(foto). L'articolo L'Opinionista.

