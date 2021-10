Regina Elisabetta: non si separa mai da questo oggetto, anche in vacanza! (Di lunedì 11 ottobre 2021) In molti hanno notato una dettaglio bizzarro sulla Regina Elisabetta, a quanto sembra, sua maestà, non si separerebbe mai da un oggetto ben preciso, addirittura se porta dietro anche in vacanza. Vediamo insieme di cosa si tratta. La Regina Elisabetta è senza dubbio una delle donne più importanti dell’Inghilterra, ma non solo, sua maestà oltre L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 11 ottobre 2021) In molti hanno notato una dettaglio bizzarro sulla, a quanto sembra, sua maestà, non si separerebbe mai da unben preciso, addirittura se porta dietroin vacanza. Vediamo insieme di cosa si tratta. Laè senza dubbio una delle donne più importanti dell’Inghilterra, ma non solo, sua maestà oltre L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

chetempochefa : 'Hai incontrato tutti, ti manca la Regina Elisabetta...' 'E devo muovermi mi sa!' @VioBebe a #CTCF con @fabfazio ?? - Agenzia_Ansa : Bebe Vio: 'Vorrei incontrare la regina Elisabetta, ma devo fare in fretta'. L'atleta paralimpica ospite a Che tempo… - Corriere : Elisabetta scrive a Bossi: «Grazie per le parole gentili dopo la morte di Filippo» - Soffiola2 : RT @Agenzia_Ansa: Bebe Vio: 'Vorrei incontrare la regina Elisabetta, ma devo fare in fretta'. L'atleta paralimpica ospite a Che tempo che f… - alessiaputarata : @restancoraunpo_ da una parte la regina dall’altra zia elisabetta -