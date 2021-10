Reddito di cittadinanza, scoppia il caso dei 170mila disoccupati senza Green pass (Di martedì 12 ottobre 2021) Un nuovo caso sta scoppiando sul 1 milione e passa di percettori del Reddito di cittadinanza che deve trovare un lavoro; di questi, almeno 170mila sarebbero senza Green pass perché non ancora... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 ottobre 2021) Un nuovostando sul 1 milione ea di percettori deldiche deve trovare un lavoro; di questi, almenosarebberoperché non ancora...

Advertising

matteorenzi : Oggi a #Matera con il mondo produttivo della Basilicata. Con il #PNRR arrivano miliardi come mai in passato: vanno… - Mov5Stelle : Non passa giorno che Matteo Renzi non sferri un attacco al Reddito di cittadinanza. Nel frattempo scopriamo dai med… - LegaSalvini : PIETRO #SENALDI SUL REDDITO DI CITTADINANZA “La battaglia politica dei grillini consisteva nel chiedere voti in ca… - MauroCapozza : RT @Moonlightshad1: Nei paesi mediamente decenti presidenti e ministri vanno a fare altro alla fine della carriera politica. In questo #ren… - AFAntoAnt : RT @Moonlightshad1: Nei paesi mediamente decenti presidenti e ministri vanno a fare altro alla fine della carriera politica. In questo #ren… -