Advertising

lifestyleblogit : Recovery, Mantovani (Manageritalia): 'Servono investimenti nei servizi, facilitare imprese' - -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Mantovani

Adnkronos

...5 miliardi delle risorse deland resilience facility, finalizzata alla individuazione dei ... Mario, presidente Manageritalia , osserva: 'Next Generation Eu riflette un'ottica ......5 miliardi delle risorse deland resilience facility, finalizzata alla individuazione dei ... Mario, presidente Manageritalia, osserva: "Next Generation Eu riflette un'ottica ...Roma, 11 ott. (AdnkronosLabitalia) - "Se gli investimenti infrastrutturali che sono previsti nei prossimi anni grazie alle ingenti risorse europee non saranno accompagnati da altrettanti investimenti ...Mantovani: 'Penalizzati in particolare servizi alle imprese' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - Per quanto riguarda, invece, l'allocazione indiretta degli investimenti, considerando le ...