Rebecca Bettarini a A "Oggi è un altro giorno": è l'italiana che ha sposato l'ultimo zar di Russia. «Il mio matrimonio da sogno» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ospite di Serena Bortone a ?Oggi è un altro giorno? Rebecca Bettarini, la figlia dell?ex ambasciatore italiano in Belgio Roberto Bettarini, che ha sposato George Mikhailovich... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ospite di Serena Bortone a ?è un, la figlia dell?ex ambasciatore italiano in Belgio Roberto, che haGeorge Mikhailovich...

Advertising

Dansai75 : Rebecca Bettarini, chi è l'italiana che ha sposato l''ultimo zar' Romanov: «Chiamatemi Altezza Imperiale»… - CesareInvictus : Fact-checking: Rebecca Bettarini NON ha sposato un erede dei Romanov. Vi spieghiamo perché - SilviaZanchi : Buona serata #weeding #chedonna #fashion #style #italia - giuliog : RT @russiabeyond_it: Fact-checking: Rebecca Bettarini NON ha sposato un erede dei #Romanov. Vi spieghiamo perché - russiabeyond_it : Fact-checking: Rebecca Bettarini NON ha sposato un erede dei #Romanov. Vi spieghiamo perché -