Rapina in un ristorante, Borrelli: "Sono immagini inquietanti" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCasavatore (Na) – Due Rapinatori entrano in un ristorante, a Casavatore, in provincia di Napoli, e puntano le armi nei confronti delle famiglie presenti con bambini al seguito per farsi dare quanto in loro possesso e per portare via l'incasso della serata. Sono le immagini di un video delle telecamere di sorveglianza del ristorante finito nel mirino: Sono state diffuse da Internapoli e Nanotv e rilanciate dal consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli, che parla di vicenda "davvero inquietante. Come è possibile vedere dalle immagini, i due criminali non si Sono fatti scrupolo di puntare le armi nei confronti delle famiglie presenti con bambini al seguito seduti a tavola per cenare.

