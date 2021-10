Ranieri: «Il Napoli ha iniziato bene, penso possa continuare così» (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Il Napoli ha iniziato bene e credo che possa continuare. Ci sono ottimi giocatori, un ottimo allenatore e un ambiente meraviglioso”. Lo ha detto il nuovo tecnico del Watford Claudio Ranieri, intervenuto a ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1 Rai, a proposito dell’ottimo inizio di stagione dei campani. “È importante che ci sia entusiasmo e che alla prima disavventura non ci si abbatta – ha aggiunto – Ma lì c’è Spalletti che sa caricare molto bene i calciatori”. Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ilhae credo che. Ci sono ottimi giocatori, un ottimo allenatore e un ambiente meraviglioso”. Lo ha detto il nuovo tecnico del Watford Claudio, intervenuto a ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1 Rai, a proposito dell’ottimo inizio di stagione dei campani. “È importante che ci sia entusiasmo e che alla prima disavventura non ci si abbatta – ha aggiunto – Ma lì c’è Spalletti che sa caricare moltoi calciatori”.

