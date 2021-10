Ranieri: “I soldi fanno andare avanti, il calcio è business, dobbiamo guardare in faccia la realtà” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Claudio Ranieri, appena approdato sulla panchina del Watford, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io Sport, su Radio Rai: “Subito dopo l’ultima sconfitta del Watford Pozzo mi ha chiamato chiedendomi la disponibilità. Ci siamo messi d’accordo e sono ben felice di tornare in Premier League. Mi piace il mio lavoro e rispondo presente dove c’è un buon progetto. In Italia sono tornati grandissimi allenatori, all’estero ci siamo io e Ancelotti. Fa parte del calcio globalizzato”. Cosa pensa di Pioli e il Milan? “Stefano mi piace, è un ottimo allenatore e sono contento per lui e per la carriera che sta facendo. L’ho avuto da calciatore e sono felice per lui”. Cosa pensa di ritrovare in Inghilterra? “Grandi allenatori, grandi club, grandi società e grandi giocatori. Sarà un’avventura bella da vivere”. Che Italia ha visto contro Spagna e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Claudio, appena approdato sulla panchina del Watford, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io Sport, su Radio Rai: “Subito dopo l’ultima sconfitta del Watford Pozzo mi ha chiamato chiedendomi la disponibilità. Ci siamo messi d’accordo e sono ben felice di tornare in Premier League. Mi piace il mio lavoro e rispondo presente dove c’è un buon progetto. In Italia sono tornati grandissimi allenatori, all’estero ci siamo io e Ancelotti. Fa parte delglobalizzato”. Cosa pensa di Pioli e il Milan? “Stefano mi piace, è un ottimo allenatore e sono contento per lui e per la carriera che sta facendo. L’ho avuto da calciatore e sono felice per lui”. Cosa pensa di ritrovare in Inghilterra? “Grandi allenatori, grandi club, grandi società e grandi giocatori. Sarà un’avventura bella da vivere”. Che Italia ha visto contro Spagna e ...

Advertising

napolista : Ranieri: “I soldi fanno andare avanti, il calcio è business, dobbiamo guardare in faccia la realtà” A Radio Anch’i… - infoitsport : Sutton: «Per Ranieri grande salvezza in una Sampdoria senza soldi» - SampNews24 : L’ex calciatore: «Per #Ranieri grande salvezza in una #Sampdoria senza soldi» #Watford - Denisa112358 : @GIORGIOMALAVOL1 Sarebbe l’ora… ma se OMS non ha dato Ranieri Guerra in pasto ai pesci ci scommetto che neanche SPE… - oscuro_pirata : E ce lo dovevi dire te che Speranza ha commesso crimini a360°? Di un po' cialtrone Guerra, perché non lo hai detto… -