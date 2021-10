Ranieri: «Felice al Watford. Mancini ha dato mentalità vincente all’Italia e sulla Serie A…» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Claudio Ranieri ha parlato a ruota libera ai microfoni di Radio 1 durante Radio Anch’Io Sport. Le sue parole Claudio Ranieri ha parlato a ruota libera ai microfoni di Radio 1 durante Radio Anch’Io Sport. Le sue parole. Watford – «Mi ha chiamato Gino Pozzo e mi ha chiesto se ero disponibile a tornare in Inghilterra e io sono stato ben Felice di dire di sì. Ci siamo accordati ed eccomi qui al Watford. Mi piace il mio lavoro e rispondo presente dove c’è un buon progetto. In Italia sono tornati grandissimi allenatori, all’estero ci siamo io e Ancelotti. Fa parte del calcio globalizzato. Cosa penso di trovare? Penso di trovare grandi allenatori, grandi club e grandi società. Penso sarà una sfida avvincente partita dopo partita». IL CALCIO DI Ranieri – «Tattica, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Claudioha parlato a ruota libera ai microfoni di Radio 1 durante Radio Anch’Io Sport. Le sue parole Claudioha parlato a ruota libera ai microfoni di Radio 1 durante Radio Anch’Io Sport. Le sue parole.– «Mi ha chiamato Gino Pozzo e mi ha chiesto se ero disponibile a tornare in Inghilterra e io sono stato bendi dire di sì. Ci siamo accordati ed eccomi qui al. Mi piace il mio lavoro e rispondo presente dove c’è un buon progetto. In Italia sono tornati grandissimi allenatori, all’estero ci siamo io e Ancelotti. Fa parte del calcio globalizzato. Cosa penso di trovare? Penso di trovare grandi allenatori, grandi club e grandi società. Penso sarà una sfida avpartita dopo partita». IL CALCIO DI– «Tattica, ...

