Rai Sport | Venerato | “Commisso ha fissato il prezzo di Vlahovic La Juve e gli altri club faranno di tutto per acquistarlo”

griegen73 : Penso che Stefano Bizzotto sia uno dei giornalisti più competenti a 360° su qualsiasi tipo di sport, troppo sottova… - CalcioPillole : #Ceferin, ai microfoni di Rai Sport, è intervenuto per parlare della questione del mondiale ogni due anni, bocciano… - sportli26181512 : Ranieri su Pioli: 'Stefano mi piace, è un ottimo allenatore': Claudio Ranieri, neo tecnico del Watford, è intervenu… - vela_a_vela : Barcolana 2021 - Altri Sport - Rai Sport per rivivere #barcolana53 ?@RegataBarcolana? ?@lioguazzini? - SorgentePas002 : RT @SorgentePas002: Formula1 Gp TURCHIA il 10 ottobre -

... il campionato di Serie A in generale e la Nazionale italiana di Roberto Mancini, sono tanti gli argomenti che oggi Claudio Ranieri ha toccato ospite a 'Radio anch'io', suRadio 1. '..."La Uefa pensa solo ai soldi, e noi non siamo robot". Thibaut Courtois, portiere del Belgio, lo aveva detto dopo la partita con la Francia e lo ha ribadito dopo quella con l'Italia, rincarando la dose:...Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic, in rotta con la Fiorentina e nel mirino delle big italiane ed Europee. Ad approfondire la ...L’ex c.t. azzurro ha ufficializzato anche la sua rinuncia per l’incarico che gli era stato offerto dal nuovo presidente della Federiciclismo Cordiano Dagnoni.