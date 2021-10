Raggi: io a Roma sto all'opposizione dell'intesa nazionale Pd-M5s (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Se credo all’intesa nazionale tra Pd e M5s? Mi sembra che questa intesa ci sia. A Roma io sarò all’opposizione in modo coerente e trasparente”. Lo ha detto la sindaca uscente Virginia Raggi interpellata al termine dell’incontro con il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri in Campidoglio. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Se credo all’tra Pd e M5s? Mi sembra che questaci sia. Aio sarò all’in modo coerente e trasparente”. Lo ha detto la sindaca uscente Virginiainterpellata al termine’incontro con il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri in Campidoglio.

