Ragazza entra nella piscina a Lourdes: ciò che avviene è impossibile per la medicina (Di lunedì 11 ottobre 2021) Innumerevoli sono le grazie e i miracoli, sia spirituali che corporali, avvenuti in quel luogo benedetto dalla prsenza della Vergine. Quello ottenuto da questa giovane Ragazza di soli 22 anni, lascia senza parole. Lei si chiama Yvonne e la sua vita è completamente cambiata a causa di un incidente. Ma qualcosa di straordinario è avvenuto L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 11 ottobre 2021) Innumerevoli sono le grazie e i miracoli, sia spirituali che corporali, avvenuti in quel luogo benedetto dalla prsenza della Vergine. Quello ottenuto da questa giovanedi soli 22 anni, lascia senza parole. Lei si chiama Yvonne e la sua vita è completamente cambiata a causa di un incidente. Ma qualcosa di straordinario è avvenuto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ABenassuti : E oggi una ragazza entra in casa da noi, porta un cesto pieno di patate novelle, tre cavoli verdi raccolti, carote… - Meri776 : @santanaslam Stai parlando di Nicola e pensi che alcuni fan di Sole sono incazzate con lui perché la ragazza non è… - StigmabaseF : Monica Romano, prima transgender eletta a Milano: «Mi ha chiamato Zan, lotto per le donne ...: La 42enne attivista… - merimonaco08 : @JL83X Non c'entra niente la disabilità, centra che questa ragazza sta esagerando, troppo ossessiva e possessiva. A… - drvmaturgy : @incazzatae @albacostena @evphriast amo ma non hai letto un cazzo? la tipa ha letteralmente scritto alla ragazza ch… -