Raffaella Carrà, senza caschetto e frangia | Spunta la rara foto con Sergio Japino (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sergio Japino e Raffaella Carrà è stata una coppia dove amore e professione hanno viaggiato sullo stesso, identico binario per tanti anni. L’estate scorsa Raffaella Carrà ci ha lasciato ed ora Spunta una foto che la ritrae senza il suo iconico caschetto. Sergio-Japino-e-Raffaella-Carrà-AltranotiziaTutti noi ricordiamo quel triste 5 luglio 2021 e queste parole: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“. Le parole sono state pronunciate da Sergio Japino per quarant’anni amico e ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021)è stata una coppia dove amore e professione hanno viaggiato sullo stesso, identico binario per tanti anni. L’estate scorsaci ha lasciato ed oraunache la ritraeil suo iconico-e--AltranotiziaTutti noi ricordiamo quel triste 5 luglio 2021 e queste parole: “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“. Le parole sono state pronunciate daper quarant’anni amico e ...

Advertising

TvTalk_Rai : “Dopo io voglio sparire” diceva Raffaella Carrá. #tvtalk #raffaellacarrà @RaiTre @MaxBernardini @barbiedollnow - danbili : @filippomricci Filippo è la cover per la Spagna e i paesi Sudamericani. Cerca di emulare Raffaella Carrà ???? - Bianca01110304 : Cmq Sophie che da della ' non famosa' a soleil ... Come se lei fosse Raffaella Carrà .... #gfvip #soleilvip #LESTASY - ValterBarosso : @lucianocapone ...e Raffaella Carrà! - rosesvalery : RT @goodold03754226: Raffaella Carrà -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Fiorello romba sulla Vespa d'antan e fa il pieno di donne: è amore con la moglie Susanna, la figlia di lei Olivia e la loro Angelica... - ... Perciò inforca la Vespa più che personalizzata, direzione casa a Monte Mario, e, sorpresa!, nel portapacchi compare il numero speciale che Oggi ha dedicato a Raffaella Carrà. Erano molto amici. Tanto ...

Roccacaramanico, alla scoperta del centro abitato più alto del pescarese Il riscontro mediatico fu tale che questa donna simbolo, venne addirittura invitata in televisione, anche da Raffaellà Carrà, e fu proprio grazie ad Angiolina, una sorta di 'influencer ante litteram' ...

"Oltre il caschetto biondo", Roberto Mancinelli racconta Raffaella Carrà TGCOM Perciò inforca la Vespa più che personalizzata, direzione casa a Monte Mario, e, sorpresa!, nel portapacchi compare il numero speciale che Oggi ha dedicato a. Erano molto amici. Tanto ...Il riscontro mediatico fu tale che questa donna simbolo, venne addirittura invitata in televisione, anche da Raffaellà, e fu proprio grazie ad Angiolina, una sorta di 'influencer ante litteram' ...