Quota vaccinati: raggiunto obiettivo 80%. Over 50 ancora indietro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Quota vaccinati: raggiunto l'obiettivo principale della campagna vaccinale, prima dose somministrata all'85% degli italiani con più di 12 anni, sono l'80% coloro che hanno ricevuto anche la seconda. Rimane indietro la fascia degli Over 50, 10 regioni sono sotto la media nazionale. Quota vaccinati: prima dose all'85% della popolazione Quota vaccinati: anche se con qualche giorno di ritardo (si puntava a fine settembre) rispetto alle previsioni, ieri domenica 10 ottobre 2021 la campagna vaccinale anti-Covid ha raggiunto il suo obiettivo principale. A fornire gli importantissimi dati è stato direttamente il Presidente dell'Istituto di Sanità nonché coordinatore ...

