Questa settimana Barbanera consiglia: il mese della vendemmia. Qualche regola per servire il vino (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dire ottobre è dire vendemmia! E con vigne e cantine in gran fermento, rispolverare Qualche buona regola su come servire il vino tornerà utile. Ricordarsi allora che il freddo eccessivo, così come il ...

Ultime Notizie dalla rete : Questa settimana Green Pass e lavoro: l'azienda può chiedere i danni? Come ormai noto, questa settimana scatterà l'obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro : la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di venerdì 15 ottobre . Sappiamo che i dipendenti sprovvisti di ...

Serie D, Sanremese Calcio. Dopo Fossano parlano Mister Andreoletti, Valagussa e Acquistapace:" Una bella vittoria. Abbiamo saputo soffrire." E' difficile parlare di turn - over in questa squadra perchè oggi in panchina avevo giocatori di ...' E' stata una partita importante di tutta la squadra e preparata al meglio in settimana. Come in ...

Star Comics: i fumetti in uscita questa settimana Fumettologica ‘La prossima settimana...’: ‘Tempesta infinita, come fare di tutto per agitare la piazza’ di Raffaello Milani Le ultime giornate sono state animate sempre più dai movimenti tellurici portati dall’avanzata dei partiti di destra. Eventi che attualmente - a mio parere -, specie dopo la tornat ...

Digitalizzazione dei processi aziendali: Konica Minolta lancia Digital Easy Con semplicità di implementazione e di utilizzo la nuova soluzione di Konica Minolta copre a 360 gradi la digitalizzazione dei processi aziendali.

